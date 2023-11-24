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MOTAŞ’tan önemli duyuru!

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MOTAŞ, Emeksiz Caddesi'nin trafiğe açılmasıyla 9 seferin güzergâhının değiştiğini duyurdu. İşte o seferler...

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. Malatya’da yaşanan 6 Şubat depremleriyle birlikte ağır hasar alan binlerce binanın yıkımı da devam ediyor. MOTAŞ bazı hatların güzergâhlarının değiştiğini açıkladı.

Konuya ilişkin MOTAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Emeksiz Caddesi trafiğe açıldığından 8 A-8B-8C ve 8D TOKİ hattına çalışan araçlarımız Fuzuli merkez durağından hareket edecektir. 2B-8E-20A-150 ve 153A hatlarına çalışan araçlarımız Emeksiz alt kavşağı'ndan hareket edecektir.”

 
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24 Kas 2023 - 15:25 Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

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