“Asgari ücret en az 20 bin TL olmalı”

Aralık ayında asgari ücretlerin başlaması beklenirken HAK-İŞ Malatya İl Temsilcisi Mustafa Sengir, asgari ücretle ilgili düşüncelerini paylaştı. Sengir, şu anda asgari ücretin en az 20 bin TL civarında olması gerektiğini kaydetti. Sengir, asgari ücretin 20 bin TL olması ücrete yüzde 100 oranında bir zam yapılması anlamına geldiğini belirterek, “Şu anda Malatya’da kira fiyatları 10 ila 15 bin TL arasında. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın en azından bir kira bedeli kadar ceplerinde kalması gerekiyor ki, vatandaşlar geçinebilsinler” dedi.

Bünyamin Geleri’nin istifa etmesinin ardından atama ile HAK-İŞ Malatya İl Temsilcisi ve aynı zamanda Hizmet İş Malatya Şube Başkanı Mustafa Sengir, BUSABAH Medya’ya asgari ücret başta olmak üzere, fahiş miktardaki kira ve gıda fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şu anda verilen asgari ücretin deprem bölgesi Malatya’da bir kira bedeli kadar bile olmadığını ifade eden HAK-İŞ Malatya İl Temsilcisi Mustafa Sengir, market raflarına bakıldığında asgari ücretin ne kadar düşük olduğunun anlaşılacağını söyledi.

“KİRA FİYATLARI 10 İLA 15 BİN TL ARASINDA”

“Asgari ücrete konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızdan gerçek reel enflasyon oranında zam bekliyoruz” diyen Sengir, sözlerine şöyle devam etti:

“Asgari ücret artışıyla birlikte her şeye baştan aşağı zam geliyor. Bunda mantıklı olan bir şey yok. Ürünlere zam gelecekse asgari ücrete göre yapılması gerekiyor. Şu anda asgari ücretin en az 20 bin TL civarında olması lazım. Bu da asgari ücrete yüzde 100 oranında bir zam yapılması anlamına gelir. Çünkü şu anda Malatya’da kira fiyatları 10 ila 15 bin TL arasında. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın en azından bir kira bedeli kadar ceplerinde kalması gerekiyor ki, vatandaşlar geçinebilsinler. Kira konusu Malatya’da gerçekten can yakıyor. Burada yerelde ev sahiplerine de büyük görev düşüyor. Ev kirasını ödemek için bir ailede en az 2 ve 3 kişinin çalışması gerekiyor ki, Fahri Kayahan ve Bostanbaşı’nda bir kiralık ev tutulabilinsin. Bir asgari ücretli bir vatandaş bu kirayı ödeyemez. Ödeyebilmek için asgari ücretin en az kira bedelinin 2 katı olabilmesi lazım. Özellikle fabrikada çalışanlar için geçim gerçekten çok zor. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızdan deprem bölgeleri için asgari ücret konusunda bir jest yapmasını bekliyoruz veya deprem bölgelerinde çalışan asgari ücretlilerden vergi alınmaması lazım.”

“BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİLMESİ GEREKİYOR”

Kira ve gıda sektöründe fırsatçılık yapıldığını söyleyen Sengir,

“Sadece bu kira fiyatlarıyla sınırlı değil. Gıda fiyatları ve diğer ürünlerde de fahiş fiyatlar söz konusu. Bu konuda bir çalışma yapıldı ama fahiş fiyatların önüne geçilemedi. Bu konuda kesinlikle daha büyük bir mücadele verilmesi gerekiyor. Gıda sektöründe fırsatçılık var gibi. Gıda stokladıklarını düşünüyoruz. Bunun önüne geçilmesi için daha çok denetimlerin yapılması lazım. Bu konuyla alakalı bir an önce mücadeleye başlanmalı. Her şeyi devlete bırakmak da olmaz. İnsanların biraz vicdanlı ve merhametli olması da gerekiyor. İnsanlar biraz düşünmeli. ‘Biz deprem bölgesinde bunu yaparsak, diğerleri ne yapar’ diye kendilerini sorgulaması lazım. Bu durumu sadece deprem bölgelerine indirgemek de doğru değil. Türkiye’nin her yeri için bu geçerli. Kişi biraz da kendinde bilmeli işi”

söyleminde bulundu.

“ŞU ANDA TAMAMEN SAHADAYIZ”

Göreve yeni geldiğini hatırlatan Sengir, sendika olarak yeni dönemde neler yapacağını dile getirerek,

“Daha önceki toplu sözleşme ve sendikacılık anlayışını düzenlememiz gerekiyor. Biz Malatya olarak sendikacılık anlayışını bitirdik. İnsanların sendikaya olan güveni tamamen kayboldu. Bu güveni yeniden oluşturmamız gerekiyor. Çalışanların benim de bir sendikam var, yarın taziyem, hastam, düğünüm olduğunda yanımda olacaklar diye güvenmeleri gerekiyor. Sendikal olarak üyelerimizde bir güven oluşturmamız lazım. Bir sendikamız var, bir sendika başkanımız var hem maddi hem de manevi yönünde bizimle ilgilenecek demeleri gerekiyor. Şu anda tamamen sahadayız. Bütün çalışan ve üye arkadaşlarımızı tek tek ziyaret edip, hal ve hatırlarını soruyoruz. En kısa zamanda da ek bir protokol yaparak çalışan arkadaşlarımızın maaşlarında iyileştirme yapmayı düşünüyoruz”

ifadelerini kullandı.

(SİNEM HATUN DAVUT - BUSABAH GAZETESİ)