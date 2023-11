“Kadına Şiddet İnsanlığa Yapılan En Büyük İhanettir”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yayımladığı mesajda, “Küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddet, mücadele edilmesi gereken ciddi bir toplumsal sorundur. Bizlere her konuda örnek olan Sevgili Peygamberimizin, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünü bir slogan olarak değil, yaşamımıza yön veren vazgeçilmez bir ahlak ilkesi olarak benimsersek, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde çok önemli bir adım atmış oluruz” açıklamalarında bulundu.

“KADINLARIMIZ TOPLUMUMUZUN MİMARIDIR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kadına şiddetin hiçbir gerekçesinin olamayacağını bildirirken, “Dünyanın en önemli yükünü omuzlayan, bazen bir ailede anne, bazen bir ülkenin geleceği için alın teri döken kadınlarımız, toplumumuzun mimarıdır. Onlara yapılan her türlü şiddet, insanlığa yapılmış en büyük ihanettir. Dinimizde ve medeniyet anlayışımızda kadın her zaman başımızın tacıdır. Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Toplumun temel dinamiği olan kadınlarımıza yapılan her türlü şiddeti kınıyor, kadının toplumdaki hak ettiği yere ulaşmasındaki tüm engellerin kalktığı bir dünya diliyorum” ifadelerine yer verdi.

