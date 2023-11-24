“Üretim alanı daraldı, nüfus arttı”

Her platformda çiftçilere katkı ve destek sunmaya, onların yanında olmaya gayret ettiklerine dikkat çeken Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, üretim alanlarının daraldığını buna karşın nüfusun ise artış gösterdiğini kaydetti. Akar, “Geleneksel yöntemler büyük bir deneyim ama buna artık bilgi, teknoloji ve yeni gelişmeleri de katarak artık birim alandan daha fazla verim alma gibi bir zorunluluğumuz var” dedi.

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç, kayısının dünya pazarında bir yer edinebilmesi için yıllardır mücadele verdiklerini kaydetti.

“HAYVANCILIKTA YAŞAMIŞ OLDUĞUMUZ EKSİKLİKLER VAR”

Toprak Mahsulleri Ofisinin kayısı alımı yapması için verdiklerin gayretlerin nihayete erdiğini kaydeden Kılınç,

“Malatya’da tarımımızın bel direği kayısı. Dünyada kayısı üretiminde 750 bin ton ile Türkiye birinci sırada ve bu 750 bin tonun 600 bin tonu da Malatya’da üretilmekte. Malatya’da kayısıda herkes bir paydaş olmuştur. Kayısının dünya pazarında yerini bulabilmeleri için biz Ziraat Odaları olarak yıllardır bir mücadele verdik. Bu mücadelenin sonunda siyasilerinde desteği ile Malatya kayısımızın Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımının gerçekleştirilmesi amacı ile yaptığımız çabalar sonucunda stratejik ürün olan Malatya kayısımızı da TMO’nun alım listesine koyabildik. Bununla birlikte Malatya’mızda 2 tane lisanslı depo yapıldı. Bir tanesi Malatya Büyükşehir Belediyemiz tarafından diğeri de borsa başkanlığının öncülüğünde bir firma tarafından yapılan 2 tane lisanslı depomuz var. Fakat ne yazık ki Toprak Mahsulleri Ofisi bir alım yapmadı. Bu konuda bir sıkıntımız var. Yani Toprak Mahsulleri Ofisinin müdahale alımı yapmış olması bizim için çok elzem ve çok önemlidir çünkü bu yıl kayısı rekoltemiz düşük olmasına rağmen istenilen fiyatı ve istenilen fiyat istikrarını yakalayamadık bu birinci önceliğimiz. Bunun dışında hayvancılıkta yaşamış olduğumuz eksiklikler var. Deprem bölgesindeyiz, bir felaket yaşadık buradan Tarım Bakanlığımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Depremde hayvanlarını kaybetmiş olan insanlara bakanımız Urfa Ceylanpınar çiftliğinden getirdikleri hayvanları zarar sahiplerine ulaştırdılar. Bu konuda bakanlığımıza deprem bölgesinde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor. Ama şu anda kış geldi artık yağışlar başladı bunların sabit ahır sistemine geçilmesi, çadırlarla bu işin sürdürülemeyeceğini biz buradan ifade etmek istiyoruz. Yani kalıcı ahırların yapılması elzemdir çünkü bölgemizde soğuk havalarda çadırda hayvancılık yapmanın çok zor olabileceğini biz burada sizin kanalınızla ifade etmiş olalım”

şeklinde konuştu.

“BU KONUDA TEDBİRLER ALMAMIZ LAZIM”

Tarıma ve hayvancılığa daha fazla destek verilmesi gerektiğini dile getiren Kılınç,

“Tarım stratejiktir, gıda çok önemlidir. Biz bunu pandemi sürecinde yaşadık gıdanın ne kadar önemli olduğunu gördük ve bu konuda tedbirler almamız lazım. Bugün günümüzde en vahim durum İsrail Filistin savaşının neticesine baktığımız zaman kardeşlerimize sıkılan kurşunların bizim paramızla sıkıldığı söyleniyor ve burada bir protesto yapıyoruz. Bu protestolar ile birlikte bizde üreticiler olarak bu ülkenin idarecileri olarak bu malları ülkemize sokmamak ve kendi yerli ürünlerimizi daha çoğaltıp daha güzel markalarla piyasaya sokmamız gerekir. Bu konuda da hepimize büyük görevler düşmektedir. Yahudi mallarını protesto ediyoruz ve o kardeşlerimize, Müslüman dindaşlarımıza, kurşun sıkanları da buradan tüm dünyaya haykırarak kınıyoruz, lanetliyoruz ve tüm Müslüman ülkelerini de bundan sonra yapılanlara karşı tedbir almalarını bu insanların mallarını gıdalarını ülkelerine sokmamalarını tavsiye ediyoruz. Cumhurbaşkanımızdan da bu konuda tarıma, hayvancılığa ve üretime daha çok destek vermelerini talep ediyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“KAYISI BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ”

Yunus Kılınç’tan sonra söz alan Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, enstitü olarak çiftçilerin yanında olduklarını belirterek,

“Ziraat Odaları Başkanımızın sürekli çiftçilerimizin yanında olduğunu görüyoruz ve çalışmaların dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Enstitü olarak bölgede kayısı ile ilgili yapılan bütün çalışmalarda sahadayız, çiftçimizin yanındayız. Enstitü olarak yaptığımız çalışmaları gerek ziraat odaları ile gerek il müdürlüğümüz ile paylaşarak çiftçilerimizin sorunlarını çözme gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor, özellikle kayısı bizim için vazgeçilmez”

diye konuştu.

“HER ZAMAN ÇİFTÇİMİZİN EMRİNDEYİZ”

Abdullah Erdoğan’dan sonra söz alan Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, tarım sektörüne ve bu sektörde çalışanlara katkı sunma adına çalıştıklarını ifade ederek,

“Bugün burada aylık olarak oda başkanlığımızın yaptığı koordinasyon toplantısının çok önemli olduğunu, en azından çiftçilerimizi yönlendirmek ve yeni gelişmeleri çiftçilerimizi aktarmak adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Artık dünya ve ülke nüfusu artıyor ve gıda gittikçe önem kazanıyor. Şu anda son 20 yılda kişi başına düşen arazi miktarı 4 dekardan 2.8 dekara düştü, bu büyük bir handikaptır. Üretim alanımız daraldı buna karşı nüfusumuz yüzde 31 arttı. Tabi bizim sadece kendi nüfusumuzu beslememiz yetmiyor. Ülke olarak başka devletlere muhtaç olamayız. 85 milyon nüfusumuz ve misafir ettiğimiz 45 milyon var. Bölgede güçlü olmak istiyorsak stratejik olarak beraber hareket ettiğimiz başta Türki Cumhuriyetleri olmak üzere onların ihtiyaçlarını da düşünmek durumundayız. O yüzden çiftçilerimizin üretiminin çok değerli olduğunu söylemek istiyorum. Kurum ve kişisel olarak hiçbir taassubumuz yoktur. Her zaman çiftçimizin emrinizdeyiz. Her platformda çiftçilerimize katkı ve destek sunmaya, onların yanında olmaya gayret edeceğiz. Üretimimizi artırma konusunda geçmiş yıllardan gelen geleneksel yöntemler büyük bir deneyim ama buna artık bilgi, teknoloji ve yeni gelişmeleri de katarak artık birim alandan daha fazla verim alma gibi bir zorunluluğumuz var. Bu konuda da biz kurum olarak genel bir eğitim seferberliği başlattık”

söyleminde bulundu.

“YENİ PAZARLAR OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ”

Malatya’da en büyük kaynağının kayısı olduğunu kaydeden Akar,

“Yaklaşık 100 bin hektar alanda bir kayısı üretimimiz var ama kayısı üretimi ile ilgili de gelecekte artık endişelerimiz oluşmaya başladı. Her şeyden önce artık bu küresel iklim değişiklikleri ile birlikte artık alçak yerlerde verimle ilgili sıkıntılarımız oluşmaya başladı. Bu konuda çalışmalar yapacağız. Artık kuru ve yaş kayısı yerine artık kayısının pazarlanmasının alternatiflerinin oluşturulması lazım, enstitü müdürlüğümüz onun ketesini, kahvesini yapmış artık katma değer yaratarak daha fazla fiyata bunu satmamız lazım. Dünyada artık kuru kayısı üreten ülkeler gittikçe çoğalıyor bizim pazarımıza göz dikiyorlar. Biz kendimize yeni pazarlar oluşturmak zorundayız. Dolayısıyla buna yönelikte çalışmalarımız var. Bakanlığın verdiği destekler var yıllık 220 milyon civarında destek veriyoruz ama Malatya potansiyeline baktığımızda bunun çok düşük olduğunu düşünüyorum bu bağlamda da yoğun bir şekilde çalışma başlattık. Hayvancılık noktasında da Malatya’da şu ana kadar 171 adet gebe düve dağıtıldı, önümüzdeki hafta sonuna doğru 166 tane daha dağıtılacak”

ifadelerini kullandı.

Osman Akar’dan sonra söz alan TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, depremin yaralarını kısa sürede sarma gayreti içerisinde olduklarını söyleyerek,

“Bir deprem yaşadık ama bundan sonrasında bu işi ne kadar kısa sürede bertaraf edeceğimizi planlamamız gerekiyor. Bizde bunun için Avrupa Birliğinden ve bizim hem uluslararası hem de ulusal fonların Malatya’ya daha fazla nasıl aktarılabileceği konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde TKDK projelerinde bir ayrıcalık tanındı ama bundan sonraki birkaç yıl içerisinde de böyle bir ayrıcalık için görüşmelerimiz devam ediyor”

açıklamasında bulundu.