Başkan Güder’den Öğretmenlere Anlamlı Hediyeler

Anlamlı hediyeler için teşekkürlerini bildiren öğretmenler, “Osman Güder bizleri hatırladı ve çok güzel hediyeler göndermiş. Çok teşekkür ederiz, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“YIL BOYUNCA DA HATIRLANMAK İSTİYORUZ”

Merkez İmam Hatip Lisesi ve Kazım Karabakir İlkokulunda düzenlenen programla hediyeler öğretmenlere takdim edildi. Aynı zamanda kesilen pastayla öğretmenlerin günü kutlandı. Hediyelerini alan öğretmen Süleyman Ünlü, “Belediye Başkanımız Osman Güder bizleri hatırladı ve çok güzel hediyeler göndermiş. Çok teşekkür ederiz, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Ahmet Yıldızhan isimli Okul Müdürü de “Battalgazi Belediye Başkanımız daha önce öğrencilerimize ve okulumuza çok ciddi katkı sunuyordu. Bugün de bizleri unutmadı. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek ve yıl boyunca da hatırlanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Birçok faaliyette belediyeden faydalandıklarını ifade eden Ayşe Nogay, “Başkanımız bizleri unutmadı. Zor süreçte bizleri unutmadığınız için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“ÖĞRETMEN CAMİASI GELECEĞE İNANIR, UMUTSUZLUĞA KAPILMAZ”

Fedakârlık eden, geleceğimiz olan gençlerin yetişmesine her zaman ilham kaynağı olan öğretmenlerimizin gününü kutlayan Başkan Güder, “Bugün ülkemiz dünya genelinde Türkiye Yüzyılı idealine inanmış ve hazır hale gelmişse bunun en büyük payı şüphesiz öğretmenlere aittir. Çünkü öğretmen camiası geleceğe inanır, umutsuzluğa kapılmaz ve kararlılıkla gece gündüz çaba gösterir. Bizler öğretmenlerimizin bu çabasına karşın ufak da olsa bir hediye vermek istedik. Öğretmenlerimizi önemsiyoruz ve biliyoruz ki geleceğimiz öğretmenlerimizin elinde şekillenecek. İlçemizde görevli tüm öğretmenlerimize hediyelerini gönderdik. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” İfadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN