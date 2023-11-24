Sıfır Atık Projesine Örnek Hizmetler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde her geçen gün büyüyerek devam eden ‘Sıfır Atık’ projeleri, Yeşilyurt İlçesinde hayata geçen dev yatırımlar ve bilgilendirme faaliyetleriyle desteklendiği bildirildi.

OKULLARDA BİLGİLENDİRMELER YAPILIYOR

Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yürütülen çevre hizmetleri kapsamında 2019 ile 2023 yılları arasında 3 milyona yakın geri dönüşüm atığı toplanırken, 10 bin 124 kilogram atık elektrik ve elektronik eşya, 13 bin 740 kilogram iri hacimli atık, 49 bin 690 kilogram ömrünü tamamlamış lastik, 2 bin 969 kilogram atık pil ve akülümatör, 120 bin 920 kilogram bitkisel yağ ile 420 bin 959 kilogram tekstil atığı toplanarak bertaraf edildiği bildirildi.

Çevre bilincinin erken yaşlarda öğrencilere aşılamak adına Yeşilyurt’ta ki okullarda yürütülen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 258 okulda toplam 31 bin 504 öğrenciye teorik ve pratik çevre eğitimi verildi.

BAŞKAN ÇINAR ÇEVRE HİZMETLERİ HAKKINDA YETKİLİLERDEN BİLGİLER ALDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi ve 1.Sınıf Atık Getirme Merkezini ziyaret ederek çevre hizmetleri hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gelecek nesillere emanet edeceğimiz en büyük hazine hiç şüphesiz temiz, düzenli ve sağlıklı bir çevredir. Doğamızı, çevremizi ve yeşil alanlarımızı korumak hepimizin temel vazifesidir. Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde hayata geçen ve dünyanın en büyük çevre yatırımlarından biri olan ‘Sıfır Atık’ projelerini ülke çapında en fazla destekleyen yerel yönetimler arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Bölgemizin en büyük çevre yatırımlarından olan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi ve 1’inci Sınıf Atık Getirme Merkezimizde 14 farklı atık grubunu toplayarak bunların bir kısmını çevreye zarar vermeden bertaraf ederek bazılarını ise ilgili lisanslı firmalara teslim ederek ekonomiye katkı sunuyoruz. 2019 yılından bugüne kadar 3 milyona yakın geri dönüşüm atığını toplayarak çevrenin korunması noktasında başarılı bir mesafe kat ettik. İlçemizde sıfır atık uygulamaları kapsamında ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmaları yanında atık pillerin toplanması, atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması, tekstil atıklarının toplanması, atık ilaçların toplanması gibi çalışmalarımız da devam etmektedir” diye konuştu.

“FARKINDALIK OLUŞTURAN HİZMETLERİMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Çınar, toplumda sıfır atık bilincinin oluşturulmasının büyük bir önem taşıdığını ifade ederken, “Çevrenin korunmasının temel taşlarından bir tanesi eğitimdir. Özellikle çevre bilincinin erken yaşlarda çocuklarımıza aşılamak ve bunu bir davranış şekline dönüştürmek için okullarımızda eğitim hizmetlerine büyük bir önem veriyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzde görevli çevre mühendislerimiz ve çalışanlarımız her hafta bir okulumuzu ziyaret ederek öğrencilerimize çevre bilinci ve sıfır atık alanında eğitimler veriyorlar. Eğitimlere katılan öğrencilerimize gönüllü çevre müfettişi belgelerini vererek onları da çevre hizmetlerimizin gönüllü çalışanı yapıyoruz. ‘Sıfır Atık’ Projelerinde farkındalık oluşturan hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN