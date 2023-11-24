Düğün yerinde eski eş dehşeti!

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Aydıntepe Mahallesi'ndeki sokak düğününde meydana geldi. İddiaya göre, gelinin eski eşi Emirhan Urgunludaş (25) ile ile diğer yakınları, Melisa Baş (23) ile Bektaş Kara'nın (24) sokak düğününü bastı. Emirhan Urgunludaş ile diğer saldırganlar, husumetli oldukları gelinin babası İbrahim Baş ile düğündekilere pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenledi.

DAMADIN AĞABEYİ VE GELİNİN BABASI DAHİL 5 KİŞİ YARALANDI

Düğün alanına rast gele açılan ateş sonucu damadın ağabeyi Murat Kara (32) ve gelinin babası İbrahim Baş ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Olay sonrası düğün alanında büyük panik yaşanırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan damadın ağabeyi Murat Kara ve gelinin babası İbrahim Baş ile diğer 3 yaralı, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DAMADIN AĞABEYİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan damadın ağabeyi olan üç çocuk babası Murat Kara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Murat Kara'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ağır yaralı olan gelin babası İbrahim Baş'ın durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

KAÇAN ZANLILAR ARANIYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, silahlı saldırıyı yaparak kaçan eski eş Emirhan Urgunludaş ile diğer 4 zanlıyı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı