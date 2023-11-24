BAL'da haftanın hakemleri belli oldu

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta 7. hafta maçları 26 Kasım Pazar günü oynanacak. saat 13:00'de başlayacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, 13 takımın yer aldığı 11.grupta oynanacak 5 maçın hakemini kamuoyu ile paylaştı.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 7. hafta maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Bingöl Gençspor-Dersimspor: Fevzi Kadir Üreyil
Develigücü-Rüstempaşaspor: Mete Burak Kaya
Hekimhan Belediyespor-Kangal Termikspor: Cem Eray Eşmekaya
Aksaray Gençlikspor-12 Bingölspor: Perihan İlçektay
Ulalarspor-Hacılar Erciyesspor: Furkan Ulutürk
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.