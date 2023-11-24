24 Kas 2023 - 14:42- Spor G:

BAL'da haftanın hakemleri belli oldu

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı.
BAL'da haftanın hakemleri belli oldu mask
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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta 7. hafta maçları 26 Kasım Pazar günü oynanacak. saat 13:00'de başlayacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, 13 takımın yer aldığı 11.grupta oynanacak 5 maçın hakemini kamuoyu ile paylaştı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 7. hafta maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Bingöl Gençspor-Dersimspor: Fevzi Kadir Üreyil

Develigücü-Rüstempaşaspor: Mete Burak Kaya

Hekimhan Belediyespor-Kangal Termikspor: Cem Eray Eşmekaya

Aksaray Gençlikspor-12 Bingölspor: Perihan İlçektay

Ulalarspor-Hacılar Erciyesspor: Furkan Ulutürk

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bölgesel Amatör Lig, Türkiye Futbol Federasyonu, Hekimhan Belediyespor

24 Kas 2023 - 14:42 Malatya- Spor

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