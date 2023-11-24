BAL'da haftanın hakemleri belli oldu

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta 7. hafta maçları 26 Kasım Pazar günü oynanacak. saat 13:00'de başlayacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, 13 takımın yer aldığı 11.grupta oynanacak 5 maçın hakemini kamuoyu ile paylaştı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 7. hafta maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Bingöl Gençspor-Dersimspor: Fevzi Kadir Üreyil

Develigücü-Rüstempaşaspor: Mete Burak Kaya

Hekimhan Belediyespor-Kangal Termikspor: Cem Eray Eşmekaya

Aksaray Gençlikspor-12 Bingölspor: Perihan İlçektay

Ulalarspor-Hacılar Erciyesspor: Furkan Ulutürk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı