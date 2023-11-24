- Bölge

Kardeşini sırtlayıp okula götürdü

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Batman’da vefakar abla, cadde ve sokakların çamur olmasından dolayı kardeşini sırtında taşıyarak okula götürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kardeşini sırtlayıp okula götürdü mask
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Batman Hürriyet Mahallesi'nde sağanak yağışla birlikte meydana gelen sel sonrası cadde ve sokaklar çamur deryasına döndü. Cadde ve sokakların çamur olmasından dolayı abla, kardeşinin ayakları çamurlu suya batmasın diye onu sırtına alıp okula kadar taşıdı. Yürek ısıtan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# batman, Hürriyet mahallesi, batman sağanak, batman sel

24 Kas 2023 - 14:38 Batman- Bölge

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