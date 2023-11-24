Kardeşini sırtlayıp okula götürdü

Batman Hürriyet Mahallesi'nde sağanak yağışla birlikte meydana gelen sel sonrası cadde ve sokaklar çamur deryasına döndü. Cadde ve sokakların çamur olmasından dolayı abla, kardeşinin ayakları çamurlu suya batmasın diye onu sırtına alıp okula kadar taşıdı. Yürek ısıtan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı