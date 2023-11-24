Kayseri’de yaşayanların dikkatine!

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Bünyan İlçesine bağlı Yakutiye, Camiikebir mahallelerine,
Bugün 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’ne,
Bugün 13.30 ila 17.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’ne,
Bugün 14.00 ila 15.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Çadıryeri, Derebaşı, Saraycık mahallelerine,
Bugün 14.00 ila 15.00 saatleri arasında Talas / Melikgazi İlçesine bağlı Harman, Erenköy mahallelerine,
Bugün 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Mevlana Mahallesi’ne,
Bugün 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Kayabağ Mahallesi’ne,
Bugün 14.00 ila 16.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Hasancı, Kuşçu, Mollahacı, Çevril, Boyacı mahallelerine,
Bugün 15.00 ila 16.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Kömür Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Bahçecik Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Millidere Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Cumhuriyet, Kurtuluş, Çanakpınar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Boyacı, Akin mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Karahalka, Olukkaya, Karakuyu mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 18.00 saatleri arasında Yeşilhisar İlçesine bağlı Erdemli, Kavak, Gülbayır, Cumhuriyet mahallelerine,
Yarın 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Bahçecik Mahallesi’ne, elektrik enerjisi verilemeyecektir.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.