- Sağlık

24 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 24 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’24 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
24 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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24 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

AYDIN ECZANESİ - MERKEZ

HASTANE CADDESİ, MÜJDE HASTANESİ KARŞISI, NO:11

24 SAAT AÇIK

VİTAMİN ECZANESİ - BATTALGAZİ

İSKENDER MAHALLESİ, ÇARMUZU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

SERKAN ECZANESİ - MERKEZ

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ALTI, TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI, İSTASYON CADDESİ

24 SAAT AÇIK

TAŞKIN ECZANESİ - MERKEZ

BOSTANBAŞI MAHALLESİ, BARGUZU CADDESİ, NO:107

24 SAAT AÇIK

ESKİMALATYA ECZANESİ – BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, TOPTAŞ CADDESİ, MERKEZ CAMİİ ALTI, NO:13/6 ESKİMALATYA BATTALGAZİ

08:30-23:59 ARASI AÇIK.

 
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24 Kas 2023 - 10:17 Malatya- Sağlık

Muhabir  Murat İpekten

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