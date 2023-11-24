24 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

24 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
AYDIN ECZANESİ - MERKEZ
HASTANE CADDESİ, MÜJDE HASTANESİ KARŞISI, NO:11
24 SAAT AÇIK
VİTAMİN ECZANESİ - BATTALGAZİ
İSKENDER MAHALLESİ, ÇARMUZU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
SERKAN ECZANESİ - MERKEZ
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ALTI, TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI, İSTASYON CADDESİ
24 SAAT AÇIK
TAŞKIN ECZANESİ - MERKEZ
BOSTANBAŞI MAHALLESİ, BARGUZU CADDESİ, NO:107
24 SAAT AÇIK
ESKİMALATYA ECZANESİ – BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, TOPTAŞ CADDESİ, MERKEZ CAMİİ ALTI, NO:13/6 ESKİMALATYA BATTALGAZİ
08:30-23:59 ARASI AÇIK.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.