24 Kas 2023 - 10:12 - Gündem

Malatya'da yağmurlu günler geri mi dönüyor?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da havanın bugün bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği, hafta sonunun ise yağmurlu olacağı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif kuvvetle eseceği belirtildi.