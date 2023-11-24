Malatya'da yağmurlu günler geri mi dönüyor?

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün ve yarın şu şekilde olması bekleniyor:
BUGÜN:
Malatya-Merkez: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,
Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,
Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 11 derece,
Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 11 derece,
Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,
Darende: Parçalı ve az bulutlu 15 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,
Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 16 derece,
Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,
Kale: Parçalı ve az bulutlu 16 derece,
Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,
Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 14 derece,
Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 14 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 13 derece.
YARIN:
Malatya-Merkez: Yağmurlu 11 derece,
Akçadağ: Yağmurlu 12 derece,
Arapgir: Yağmurlu 8 derece,
Arguvan: Yağmurlu 9 derece,
Battalgazi: Yağmurlu 11 derece,
Darende: Yağmurlu 11 derece,
Doğanşehir: Yağmurlu 9 derece,
Doğanyol: Yağmurlu 11 derece,
Hekimhan: Yağmurlu 9 derece,
Kale: Yağmurlu 12 derece,
Kuluncak: Yağmurlu 10 derece,
Pütürge: Yağmurlu 9 derece,
Yazıhan: Yağmurlu 12 derece,
Yeşilyurt: Yağmurlu 11 derece.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.