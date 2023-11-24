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Malatya'da yağmurlu günler geri mi dönüyor?

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da havanın bugün bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği, hafta sonunun ise yağmurlu olacağı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif kuvvetle eseceği belirtildi.
Malatya'da yağmurlu günler geri mi dönüyor? mask
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Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün ve yarın şu şekilde olması bekleniyor:

BUGÜN:

Malatya-Merkez: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 11 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 11 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

Darende: Parçalı ve az bulutlu 15 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 16 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu 16 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 14 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 14 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 13 derece.

YARIN:

Malatya-Merkez: Yağmurlu 11 derece,

Akçadağ: Yağmurlu 12 derece,

Arapgir: Yağmurlu 8 derece,

Arguvan: Yağmurlu 9 derece,

Battalgazi: Yağmurlu 11 derece,

Darende: Yağmurlu 11 derece,

Doğanşehir: Yağmurlu 9 derece,

Doğanyol: Yağmurlu 11 derece,

Hekimhan: Yağmurlu 9 derece,

Kale: Yağmurlu 12 derece,

Kuluncak: Yağmurlu 10 derece,

Pütürge: Yağmurlu 9 derece,

Yazıhan: Yağmurlu 12 derece,

Yeşilyurt: Yağmurlu 11 derece.

 

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24 Kas 2023 - 10:12 Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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