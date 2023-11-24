Akçadağ, Darende, Yeşilyurt, Doğanşehir, Yazıhan dikkat!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Polat, Fındık, Çavuşlu, Yolkoru mahallerine,
Bugün 09.00-16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Bıyıkboğazı, Karaçayır mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Kıyıcak ve Meydancık mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Mullakasım, Kadiruşağı, Atalar, Eskiköy, Seyituşağı, İkizce, Yalınkaya mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi’ne,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Yeşilköy, Gevheruşağı, İsak, Çolak mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Narmikan Mahallesi’ne,
Bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Dolamantepe, Bahçelievler, Toptaş, Yarımcahan, Çolakoğlu, Kadıçayırı, Alacakapı, Hasırcılar, Kemerköprü mahallelerine,
Bugün 10.00-18.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Pelitli, Söğütlü, Tanışık, Gülümuşağı, Uluköy mahallelerine,
Bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi, Adagören, Karakaşçiftliğiköyü, Yıldıztepe mahallelerine,
Bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar, Kuyulu, Görgü, Karapınar, Gölpınar mahallelerine,
Bugün 10.00-14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi’ne,
Bugün 10.00-18.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncı, Beydağı, Uluköy, Salkonak, Üzümlü, Üçgöze, Gülümuşağı mahallerine,
Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Mollauşağı Mahallesi’ne,
Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Eğribük Mahallesi’ne,
Bugün 12.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Dolamantepe ve Toptaş mahallelerine,
Bugün 13.00-16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Kömekavak, Altunlu, Sahilköy, Dedeköy, Suçatı mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Suçatı, Yuvalı, Ören, Karaterzi, Dedeköy, Dedeyazı, Gölpınar, Yağmurlu, Bahri mahallelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Heyiketeği, İbrahimpaşa, Sungur, Kaldırım, Nadir, Sandıkkaya, Gökyar, Mehmet Paşa, Sayfiye, Kılıçbağı, Beybağı, Günpınar, Güdül mahallelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Suçatı, Yuvalı, Ören mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı, Karakavak, Tecde mahallerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Yeni Mahallesi’ne,
Yarın 12.00-15.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Yeni, Gayret mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyecektir”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.