Çek ve senet operasyonu: 6 şahıs yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde zorla çek ve senet tahsilatı yapan 6 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayişin ve huzur sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelen çek ve senet tahsilatçılığı olayının şüphelilerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, Y.Ö., M.A., Ö.Ö.,S.Ö,H.B.H ve H.Y. isimli 6 şahıs yakalandı. Çıkarıldıkları adli mercilerce H.B.H adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ö tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı