Deprem etkisiyle yola kaya parçaları düştü

Merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesi olan 5.3 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler Adıyaman’da da hissedildi. Depremin merkez üssüne yakın olan Adıyaman’ın Sincik ilçesinde depremle birlikte tepelerden kaya parçaları yola düştü.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkez üslü depremde, ilçeye yakın olan Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kaya parçaları yola düştü.

Merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesi olan 5.3 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler Adıyaman’da da hissedildi. Depremin merkez üssüne yakın olan Adıyaman’ın Sincik ilçesinde depremle birlikte tepelerden kaya parçaları yola düştü.

İlçeye bağlı Yarpuzlu, Hüseyinli, Karaköse, Uğurlu ve Şahinbeyler grup köy yoluna kaya parçalarının düştüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından alınan güvenlik önleminin ardından kapanan yollar Karayolları ve İl Özel idaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı