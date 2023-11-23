Harvardlı Profesör Malatya depremlerini yorumladı “Temmuzdan bu yana en büyük deprem”

Harvard mezunu olan ve Cornell Üniversitesi Yer ve Atmosfer Bilimlerinde ziyaretçi asistan profesörlük yapan Dr. Judith Hubbard, bugün Malatya’da yaşanan depremlere ilişkin bir yorum yaptı, sarsıntının 400 kilometre uzaklığa kadar hissedildiğini ifade etti. İşte detaylar…

Malatya’da saat 17.46’da yaşanan 5.2 ve 17.49’da yaşanan 4.7 büyüklüklerindeki depremlerin ardından birçok yorum yapıldı. Bir yorum ise Cornell Üniversitesinde deprem araştırmaları yapan Dr. Judith Hubbard’dan geldi.

TEMMUZ AYINDAN BU YANA EN BÜYÜK DEPREM

Twitter üzerinden bir açıklama yapan Hubbard,

“Türkiye'de bugün meydana gelen M5.3 depremi, 6 Şubat'taki çifte depremin temmuz ayından bu yana en büyük, şubat ayından bu yana ise ikinci büyük depremi. (Temmuzdaki artçı sarsıntı aslında batıdaki ana fay üzerinde, Adana'ya yakın bir yerde meydana geldi.)”

ifadelerine yer verdi.

400 KİLOMETRE UZAKLIĞA KADAR HİSSEDİLDİ

Harvard mezunu olan ve Cornell Üniversitesi Yer ve Atmosfer Bilimlerinde ziyaretçi asistan profesörlük yapan Dr. Judith Hubbard,

“Sarsıntı merkez üssü yakınında en güçlüydü ve 400 kilometre uzaklığa kadar hissedildi”

ifadelerini kullandı.

TEMMUZDAN BU YANA…

Bir takipçisinin

“Hayır! 6.7 en büyük artçı şok. (7'den 15-20 dakika sonra meydana geldi)” yorumunun üzerine Hubbard, “Evet, bunun /Temmuzdan bu yana/ en büyüğü olduğunu söyledim”

ifadelerinde bulundu.