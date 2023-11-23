Naci Görür’den Malatya depremi yorumu “AFAD doğru yerleri vermedi”

Malatya’da yaşanan 5.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlere ilişkin bir yorumda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “AFAD’ın Battalgazi olarak verdiği yerlerin doğru olmadığı kanaatindeyim” dedi.

Malatya’da saat 17.46’da yaşanan 5.2 ve 17.49’da yaşanan 4.7 büyüklüklerindeki depremlerin ardından evlerinden çıkan vatandaşlar büyük korku içinde. Bu bağlamda Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremlere ilişkin bir yorumda bulundu.

Görür,

“Arkadaşlar, bugün Malatya ve Adıyaman’da kısa aralıkla 2 deprem oldu. İlki 5,3 ikincisi 4,5. Tahminim biri diğerinin artçısı. Her iki deprem de birbirine yakın ama lokasyon itibariyle biri Adıyaman, diğeri Malatya sınırında (Geçitli ve Uluköy). Ama esasında ikisi de aynı yer demektir. AFAD’ın Battalgazi olarak verdiği yerlerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu depremlerin 6 Şubat depremlerinin artçısı olarak kabul edebiliriz”

ifadelerine yer verdi.