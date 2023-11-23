Malatya depremi Kahramanmaraş’tan hissedildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki ayrı deprem Kahramanmaraş’ta da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Malatya'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 17.46'da Battalgazi ilçesi merkezinde meydana gelen deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Malatya merkezli iki 5,2 ve 4,7 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş’ta da hissedildi. Özellikle Afşin ve Elbistan ilçelerinde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı.
Malatya depremleri sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Şiddetli bir sarsıntı yaşadık. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Şu an için olumsuz bir ihbar gelmedi. Ekiplerimizle irtibat halindeyiz”
dedi.
Kahramanmaraş’ta olumsuz bir durumun olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.