Deprem anı kamerada

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 ile 4,7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya’da akşam saatlerinde Battalgazi merkezli 5,2 ile 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler kent genelinde büyük bir korku ve paniğe neden olurken çok sayıda vatandaş park ve sokaklara akın etti.

Depremlere dair AFAD, tarafından yapılan açıklamada 6 kişinin düşme, 7 vatandaşın panik nedeniyle acil servislere müracaat ettiği camdan atlarken asılı kalan bir şahsın da ekipler tarafından kurtarıldığı belirtilirken, deprem anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı