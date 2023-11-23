Deprem anı kamerada

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 ile 4,7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Malatya’da akşam saatlerinde Battalgazi merkezli 5,2 ile 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler kent genelinde büyük bir korku ve paniğe neden olurken çok sayıda vatandaş park ve sokaklara akın etti.
Depremlere dair AFAD, tarafından yapılan açıklamada 6 kişinin düşme, 7 vatandaşın panik nedeniyle acil servislere müracaat ettiği camdan atlarken asılı kalan bir şahsın da ekipler tarafından kurtarıldığı belirtilirken, deprem anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.