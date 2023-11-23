Malatya’da okullar tatil edilecek mi?

Malatya’da yaşanan 5.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar korku içinde evlerinden çıktı. Şu sıralar evlerine girip girmeme tereddüdünde olan herkesin gözü okulların tatil edilip edilmeyeceğinde.

Malatya’da saat 17.46’da yaşanan 5.2 ve 17.49’da yaşanan 4.7 büyüklüklerindeki depremlerin ardından evlerinden çıkan vatandaşlar büyük korku içinde. Şu sıralar evlerine girip girmeme tereddüdünde olan herkesin gözü okulların tatil edilip edilmeyeceğinde.

VALİ’DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Bu bağlamda Vali Ersin Yazıcı en son yaptığı açıklamada,

“Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun”

dedi.

Vali Yazıcı okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

VATANDAŞLARDAN BAKAN VE VALİ’YE TATİL RİCASI

Malatya’da onlarca kişi yarın okulların tatil edilmesini istedi. İşte bazı yorumlar:

“Sayın Valim bu geceyi doğal olarak kaygılı yaşayacağız, okulların cuma günü tatil edilmesi bizi bir nebze rahatlatacaktır, arz ederim.”

“Sayın Valim, çocuklar da bizler de evlere giremiyoruz. Lütfen tatil yapın, yakın koyu akrabası olan bir yerlere kaçsın, arabada sabahlayıp yarın okul mesai devam edebilecek. Psikoloji de kalmadı, yarın nasıl çocuklarımızı okula göndereceğiz bu korkuyla.”

“Sayın Valim, yarın cuma okulları tatil ediniz lütfen. Çocuklarımız çok korktu. Sabaha kadar dışarda arabada bekleyeceğiz.”

“Sayın Bakanım Yusuf Tekin, Malatya'da herkes ya dışarda ya da çevre illere kaçtı. Yarın cuma, lütfen Malatya'da okulları 1 günlüğüne tatil edin.”