Mehmet Hoca ne demek istedi? Malatya'da açıklanması gereken ne?

İnönü Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Jeoloji Profesörü Mehmet Önal, bugün yaşanan Malatya depremlerinin ardından attığı tweet ile gündeme oturdu. Malatya jeolojisine yıllarını veren Önal’ın AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar’a yönelttiği bir soru tüm gözleri bu isme çevirdi.

Malatya’da saat 17.46’da yaşanan 5.2 ve 17.49’da yaşanan 4.7 büyüklüklerindeki depremlerin ardından birçok yorum yapıldı ama bir açıklama vardı ki tüm gözler ona çevrildi.

Malatya jeolojisine yıllarını veren İnönü Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Jeoloji Profesörü Mehmet Önal, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar’a bir soru yöneltti.

“AÇIKLA DA HERKES ÖĞRENSİN”

Önal,

“AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar; Malatya Büyükşehir belediyesi adına yaptığın çalışmada Çöşnük Fayı için ne demiştin? Açıkla da herkes öğrensin. Yoksa ben açıklayacağım”

ifadelerine yer verdi.

Bu tweetin ardından yüzlerce kişi bu sorunun cevabını vermesi için yorumlar yaptı. Mehmet Hoca ise olumsuz bir durumun olmadığını yanlış rapor verildiğini açıkladı.