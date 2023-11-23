Depremi komşu şehir Elazığ da hissetti

Malatya’da meydana gelen ve Elazığ’da hissedilen depremlerde vatandaşların panikle kaçıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Malatya’da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Elazığ’da da hissedildi. Deprem anı bir kasabın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Vatandaşların panik içerisinde koşarak dükkandan çıktığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı