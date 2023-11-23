Malatya depreminden sonraki bilanço 2 saatte 40’ı geçen sarsıntı

Malatya’da saat 17.46’da yaşanan 5.2 ve 17.49’da yaşanan 4.7 büyüklüklerindeki depremlerin ardından özellikle Adıyaman Sincik ve Battalgazi arası başta olmak üzere bölgede yaşanan depremlerin sayısı 40’ı geçti. İşte detaylar…
Malatya’da sadece 3 dakika ara ile iki depremle sarsılan şehirde vatandaşlar sokağa döküldü. Malatya’da saat 17.46’da yaşanan 5.2 ve 17.49’da yaşanan 4.7 büyüklüklerindeki depremler korkuttu.
AFAD’TAN AÇIKLAMA
AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüklerindeki #depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”
BATTALGAZİ VE SİNCİK
AFAD verilerine göre, 17.46’da yaşanan 5.2 ve 17.49’da yaşanan 4.7 büyüklüklerindeki depremlerin ardından yaklaşık 2 saatte 40’ın üzerinde depremler oldu. Bu depremlerin bazıları hissedilir şekildeydi. Ayrıca özellikle Adıyaman Sincik ve Battalgazi arasında bu sarsıntıların yaşandığı görüldü.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.