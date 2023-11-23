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AFAD’tan Malatya depremi sonrası çok önemli açıklama

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Malatya'daki depremlerin ardından bir açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini bildirdi.
AFAD’tan Malatya depremi sonrası çok önemli açıklama mask
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Malatya'daki depremlerin ardından bir açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini bildirdi.

Malatya’da sadece 3 dakika ara ile iki depremle sarsılan şehirde vatandaşlar sokağa döküldü. Malatya’da saat 17.46’da yaşanan 5.2 ve 17.49’da yaşanan 4.7 büyüklüklerindeki depremler korkuttu. Bu bağlamda AFAD, ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini bildirdi.

AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

“6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4.5 ve üzeri artçı depremler meydana gelmeye devam etmektedir. Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz”

denildi.
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23 Kas 2023 - 20:15 Malatya- Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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