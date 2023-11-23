AFAD’tan Malatya depremi sonrası çok önemli açıklama

Malatya'daki depremlerin ardından bir açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini bildirdi.
Malatya’da sadece 3 dakika ara ile iki depremle sarsılan şehirde vatandaşlar sokağa döküldü. Malatya’da saat 17.46’da yaşanan 5.2 ve 17.49’da yaşanan 4.7 büyüklüklerindeki depremler korkuttu. Bu bağlamda AFAD, ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini bildirdi.
AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
“6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4.5 ve üzeri artçı depremler meydana gelmeye devam etmektedir. Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz”
denildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.