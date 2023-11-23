Sağlık Bakanı Koca’dan Malatya açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen depremin ardından SAKOM ile görüşülerek bölgeyi taramak için ambulans ekipleri görevlendirildiğini bildirdi.

Malatya’da sadece 3 dakika ara ile iki depremle sarsılan şehirde vatandaşlar sokağa döküldü. Malatya’da saat 17.46’da yaşanan 5.2 ve 17.49’da yaşanan 4.7 büyüklüklerindeki depremler korkuttu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen depremin ardından SAKOM ile görüşülerek bölgeyi taramak için ambulans ekipleri görevlendirildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülerek depremin hissedildiği bilgisi alınmış, bölgeyi taramak için ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum”

ifadelerine yer verdi.