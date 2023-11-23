23 Kas 2023 - 19:12- Gündem

Son dakika! Ulaşım ücretsiz, semt konakları açık

Malatya’da akşam saatlerinde yaşanan 5.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler sonrasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletirken havaların soğuk olması dolayısı ile mağduriyet yaşanmaması adına tüm otobüsleri ücretsiz hale getirdiğini açıkladı.