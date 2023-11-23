23 Kas 2023 - 19:12- Gündem G:

Son dakika! Ulaşım ücretsiz, semt konakları açık

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Malatya’da akşam saatlerinde yaşanan 5.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler sonrasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletirken havaların soğuk olması dolayısı ile mağduriyet yaşanmaması adına tüm otobüsleri ücretsiz hale getirdiğini açıkladı.
Son dakika! Ulaşım ücretsiz, semt konakları açık mask
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Malatya’da akşam saatlerinde yaşanan 5.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler sonrasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletirken havaların soğuk olması dolayısı ile mağduriyet yaşanmaması adına tüm otobüsleri ücretsiz hale getirdiğini açıkladı.

Aynı zamanda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan açık olan semt konaklarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Açık olan semt konakları şu şekilde.

Kernek Külliyesi, Özalper Semt Konağı, Salköprü Semt Konağı, Çarmuzu Semt Konağı, Melekbaba Semt Konağı, Yeşiltepe Semt konağı, Kiltepe Eğitim Merkezi, Tandoğan Eğitim Merkezi, Battalgazi Eğitim Merkezi, Şehit Engin Tilbaç Eğitim Merkezi, Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi, Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi, Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi, Tecde Eğitim Merkezi
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23 Kas 2023 - 19:12 Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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