İşte Malatyalıların deprem yorumu

Malatyalılar akşam saatlerinde iki büyük depremle sarsıldılar. Deprem etkisiyle kendilerini sokağa atan vatandaşlar soğuk hava da beklemeye başladılar. Deprem anında neler yaşadıklarını anlatan vatandaşlar şu yorumlarda bulundular:

“Deprem olduğunda evdeydik. 6. Katta oturuyoruz bayağı bir sallandı. Evimiz az hasarlı, biraz daha farkta oturup evimize geçeceğiz. Soğukta burada durulmuyor.”

“Çok korktuk hani 5.4 diyorlar ama sanki daha yüksekti. Şiddetli bir şekilde gittik, geldik. Evizimiz az hasarlı ama evde kalmayı düşünmüyoruz. Konteynerlerlerde tanıdıklar var, onların yanına gidip kalacağız. Tekrar olabilir korkusu var.”

“Çocuklarımız başka yerdeydi biz başka yerdeydik. Bir kargaşa oldu. Çok korktuk, çok büyüktü. Arka arkaya oldu ve ne zaman biteceği de belli değil. Az hasarlı binaya da güvenmiyorsun ve gidecek bir yerimiz de yok. Özellikle kış geldi, bundan sonra nasıl olacak hiç bilmiyoruz. Önce geliyorduk, iki-üç gün parkta yatıyorduk şimdi o da yok. Soğuk havaya rağmen yine iyi ama kar yağdığında ne yapacağız? Gidecek köyümüz bile yok.”

“Deprem olunca çok korktum, dizlerim hala titriyor. Evin asansörü yok, merdivenlerden titreye titreye indim. İlk başta az sallandı sonra çoğalınca sandık ki 6 Şubat’taki gibi olacak. Hala da deprem oluyor sanıyorum. Kış olunca depremler başlıyor.”

“Depremi 3. Katta yakalandık. Evimiz hasarsız olmasına rağmen çok sallandı. Önce şiddeti azdı ama giderek şiddeti arttı. İlk başta korkudan kendimiz masanın altına attık. Baktık ki durmuyor hemen dışarı çıktık. Deprem korkusu üstümüzden biraz geçti mi evimize tekrar geçeceğiz. Mecburuz çünkü hava çok soğuk. Tekrar olur mu korkusu var ama bu şartlarda yapacak bir şey yok. Allah bir daha yaşatmasın.”