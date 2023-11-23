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Yerlikaya Malatya depremi hakkında açıklamada bulundu

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Malatya’da 3 dakika ara ile meydana gelen depremler hakkında AFAD, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Meydana gelen şiddetli depremler ile Malatya halkı sokağa dökülürken AFAD tarafından yapılan açıklamalarda herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı belirtildi.
Yerlikaya Malatya depremi hakkında açıklamada bulundu mask
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Malatya Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” açıklamalarında bulundu.

 

Kaynak: Haber Merkezi
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23 Kas 2023 - 18:44 Malatya- Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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