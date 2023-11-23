Vali Yazıcı'dan son dakika deprem açıklaması

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Vali Ersin Yazıcı Malatya'da hissedilen depremlere ilişkin son durumu bilgilendirmesi yaptı.

Vali Yazıcı şunları kaydetti:

"Battalgazi İlçemizde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler sonrası Kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Hemşehrilerimize Geçmiş olsun" (Haber Merkezi)