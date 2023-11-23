Son Dakika! Malatya şiddetli depremle sarsıldı

Son dakika! Malatya az önce saat 17.45 sularında şiddetli bir depremle sarsıldı.

Malatya 17 .45 sularında iki depremi art arda yaşadı. Sadece 3 dakika ara ile iki depremle sarsılan şehirde vatandaşlar sokağa döküldü.

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüklerindeki #depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”

YER BİLİMCİ BATURHAN ÖĞÜT MALATYA’YI UYARDI

Yer Bilimci Baturhan Öğüt sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Malatya-Adıyaman Pütürge segmenti üzerinde 5,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ağır hasarlı ve orta hasarlı yapılardan uzak durunuz.” dedi.

Ayrıntılar birazdan...