Son Dakika! Malatya şiddetli depremle sarsıldı

Son dakika! Malatya az önce saat 17.45 sularında şiddetli bir depremle sarsıldı.
Malatya 17 .45 sularında iki depremi art arda yaşadı. Sadece 3 dakika ara ile iki depremle sarsılan şehirde vatandaşlar sokağa döküldü.
AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüklerindeki #depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”
YER BİLİMCİ BATURHAN ÖĞÜT MALATYA’YI UYARDI
Yer Bilimci Baturhan Öğüt sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Malatya-Adıyaman Pütürge segmenti üzerinde 5,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ağır hasarlı ve orta hasarlı yapılardan uzak durunuz.” dedi.
Ayrıntılar birazdan...
BİR AÇIKLAMA DA MEHMET ÖNAL’DAN GELDİ
Emekli Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Önal da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Bu gün Sincik 5.3 ve Uluköy Pütürge'deki depremler Çelikhan- Tekederesi arasında oldu. Artçı depremlerdir. Depremler devam edebilir.” dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.