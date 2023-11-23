“Milli hissiyata uygun yetişen nesillerin; bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracaklarından zerre şüphemiz yoktur” diyen Gökhan Gök öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

“24 KASIM KIYMETLİ ÖĞRETMENLERİMİZİN GÜNÜDÜR”

MHP İl Başkanı Gökhan Gök,“24 Kasım, Topluma şeklini veren, her daim gelecek nesillerimizin heykeltraşlığını üstlenen kıymetli öğretmenlerimizin günüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesinde fedakârca, vefakârca ve özverili bir biçimde gayret gösteren öğretmenlerimiz, her türlü takdire fazlasıyla layıktır.

Öğretmenlerimizin milli konulardaki hassasiyetlerini izah etmede gösterdikleri tavır ve tutumları, bizlerin milli hedeflerinin gerçekleşmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Milli hissiyata uygun yetişen nesillerin; bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracaklarından zerre şüphemiz yoktur. Tüm hemşehrilerimiz bilmelidir ki; yarınların aydınlık simgesi, toplumun yol göstericisi öğretmenlerimizin, mesleklerinin saygınlığına yaraşır, hak ettikleri yaşam şartlarına ulaşmaları bizlerin önceliklerinden biri olacaktır” dedi.

“BU AMEL EDENİN ÜCRETİNİ EKSİLTMEZ”

Gökhan Gök yayınladığı mesajın devamında, “Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.a.v.) "Kim bir ilim öğretirse ona bu ilimle amel edenlerin sevabı vardır. Bu amel edenin ücretini eksiltmez” diye buyurarak yüce dinimiz İslam’ın ilim öğrenmeye ve öğretmeye verdiği önemi anlatmıştır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk; “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.” diyerek öğretmenlerin hayati önemine vurgu yapmıştır” açıklamalarında bulundu.

ÖĞRETMENLERİN HAYATİ BİR ROLÜ VAR

Devlet Bahçeli’nin sözlerinden bahseden MHP Malatya İl Başkanı, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Türkmen beyimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin de belirlediği gibi; ‘Gelecek nesillerin yetişmesinde, olgunlaşmasında, fikir ve kanaat sahibi olmalarında hayati bir rolü olan öğretmenlerimizin, aziz millet varlığı açısından taşıdığı önem hiçbir şeyle kıyaslanamayacaktır. Sahip oldukları ilmi ve irfanı, cömertçe ve içtenlikle öğrencilerine aktarmaları, yarınların tablosuna şekil ve renk vermeleri Türk Milleti’nin devamlılığında tayin edici bir etkileri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır’ “ dedi.

“TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ”

Gökhan Gök, “En büyük dileğimiz, öğretmenlerimizin milli değerlerimize bir an olsun ters düşmemeleridir. Geçmişi geleceğe bağlarken; Türk Milleti’nin değerlerinden taviz vermeden, ülküsüne ve ülkesine faydalı olmalarıdır. Bu özel gün vesilesiyle, şu an görevine devam etmekte olan yahut henüz mesleğini icra etme şansını bulamamış; belki emekli olmuş belki de ebediyete irtihal etmiş ve bu vatan toprağı uğruna şehit düşmüş tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz” şeklinde mesaj verdi.

Kaynak: BÜLTEN