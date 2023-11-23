Bakan Özhaseki net konuştu! 2 seneye kalmadan hayat normalleşecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenecek olan 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesinde Türkiye’nin müzakere öncelikleri ve küresel çapta hazırlanan iklim değişikliği azaltım ve uyum eylem planlarının değerlendirilmesi adına Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki başkanlığında İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan evlerin ve iş yerlerinin hızlı bir şekilde tamamlanacağını ve 2 yıla kalmadan hayatın normalleşeceğini belirterek, “6 Şubat’ta bin yılın afetini yaşadık. Bu afette 850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Afetten 18 milyon vatandaşımız zarar gördü. Bütün bu yaraları sarabilmek için büyük bir gayretin içindeyiz. Şu anda afetten zarar gören 11 ilimizde 200 bin konutumuzun inşası devam ediyor. Açıkladığımız Yerinde Dönüşüm Projemizde başvuru sayısı 245 bini bulmuş durumdadır. Köylerimizdeki bütün evlerin tamamını çelik karkas üzerine inşa edeceğiz. 100 bin hafif çelikten köy evi inşaatlarımızın ihalelerine başladık. İlk etapta şu anda 46 bin kadar konutu tamamladık. Bunları peyderpey teslim edeceğiz. Her ay 40-50 bin civarında konut ve iş yerini teslim etmeye devam edeceğiz. Çok kısa süre içerisinde bu yaraları saracağız. 2 seneye kalmadan hayatın normalleşeceğini, herkesin zararlarının giderileceğini, yıkılan konutların yapılacağını ve iş yerlerinin baştan sona yeniden inşa edileceğini çok net olarak ifade edebilirim” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı