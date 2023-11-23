Hekimhan’da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde haber alınamayan 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Yeni Mahalle'de oturan Mehmet Özbay Akkan'dan (67) haber alamayan ev arkadaşı durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evin kapısını açıp içeri girdiklerinde Akkan'ın cesedini buldu.
Akkan'ın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.