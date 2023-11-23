- Asayiş

Hekimhan’da bir kişi evinde ölü bulundu

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde haber alınamayan 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Hekimhan’da bir kişi evinde ölü bulundu mask
Hekimhan’da bir kişi evinde ölü bulundu
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde haber alınamayan 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Yeni Mahalle'de oturan Mehmet Özbay Akkan'dan (67) haber alamayan ev arkadaşı durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evin kapısını açıp içeri girdiklerinde Akkan'ın cesedini buldu.

Akkan'ın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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23 Kas 2023 - 14:01 Malatya- Asayiş

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