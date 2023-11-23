Depremde hayatını kaybetti ama öğrencileri onu unutmadı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve ‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremlerde Adana’da 13 bina yıkılırken, 418 vatandaş hayatını kaybetti. Depremde Ekim Apartmanı'nda oturan Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Zuhal Taşkın da iki kızıyla birlikte enkaz altında kaldı. Taşkın’ın iki kız çocuğu yaralı olarak enkazdan kurtarılırken, kendisi hayatını kaybetti.

ÖĞRENCİLERİ UNUTMADI

Zuhal öğretmenin 12.sınıfta okuyan öğrencileri Onur Öden, Mehmet Şahin, Yağmur Sena Aktaş ve Nisa Türkönü, 24 Kasım Öğretmenler Günü için öğretmenleri eşliğinde Kabasakal Mezarlığı’na gitti. Öğrenciler, öğretmenlerinin kabrine karanfil bırakıp Öğretmenler Günü’nü kutladı.

“İÇİMİZ ÇOK BURUK”

Duygusal anların yaşandığı ziyarette İhlas Haber Ajansı’na konuşan öğrencilerden Yağmur Sena Aktaş, “İçimiz çok buruk. Lise hayatına başladığımızdan bu yana Zuhal hocamız hep bizimleydi. Hep yanımızdaydı, bir şeye ihtiyacımız olduğunda hep Zuhal hoca aklımıza geliyordu. Bu yıla onsuz başlamak, onsuz devam ettirmek çok zor oldu. Onsuz geçirdiğimiz ilk öğretmenler günü. İnşallah bütün öğrencilerin Zuhal hoca gibi öğrencileri olur” ifadelerini kullandı.

“OKULDA DA ONU ANDIK”

Onur Öden isimli öğrenci ise okulda da anma programı düzenlediklerini söyleyerek, “Sevdiğin bir öğretmenini kaybetmek çok zor. Sevdiğimiz bir öğretmendi. Bugün öğretmenler gününü kutlamaya geldik. Öğrencilerin Zuhal hocayı unutmamasını istiyorum. Biz bugün öğrencileri olarak buraya geldik ama okulda da onu andık” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı