Görme engelli öğretmenler yeni hayatlara dokunuyorlar

Sivas Belediyesi Engelliler Kültür Merkezi'nde Sivas Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından engellilere yönelik E-KPSS kursu açıldı. Bedensel engelli kursiyerler, merkezde hayallerindeki işe kavuşabilmek için gece gündüz demeden ders çalışıyorlar. Kursiyerlerin en büyük destekçileri ise yüzde 85 görme engeli bulunan Tarih ve Kabartma Yazı Öğretmeni Selman Devecioğlu ile yine görme engelli olan Türkçe Öğretmeni Hayri Yılmaz. Devecioğlu ve Yılmaz, büyük bir azimle kursiyerlere bir şeyler öğretebilmek için ter döküyorlar.

Tarih ve Kabartma Yazı Öğretmeni Selman Devecioğlu, “2014 yılından bugüne verdiğimiz E-KPSS kursu ile Braille yazı kursumuz var. E-KPSS sınavı ile engelli vatandaşlarımız kamu kurum ve kuruluşlarına atanıyor. E-KPSS kursumuz ile birlikte bugüne kadar benim sayabildiğim yaklaşık 200 kişi atanmıştır. Kursumuzda Türkçe, Matematik, Tarih, Vatandaşlık ve Anayasa gibi dersler veriyoruz. Öğrencilere özel bir ortamda kurs veriyoruz, arkadaşlarımıza her hafta deneme yapıyoruz. Arkadaşlarımıza gönüllü etütler veriyoruz” dedi.

“BAŞARILI OLMALARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kursta Türkçe dersi veren Öğretmen Hayri Yılmaz ise, “E-KPSS; Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı demektir. Bu normal KPSS’nin engelli vatandaşlara yönelik yapılan sınav şeklidir. Biz de burada bu sınava girmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik kursumuzu Halk Eğitim Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi işbirliği ile açıyoruz. Bu işi Sivas Belediyesi Engelliler Kültür Merkezi’nde sürdürüyoruz ve hafta sonu da Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde kursumuz bulunuyor. Engelli vatandaşlarımıza dershane ortamı oluşturmak suretiyle kendilerini sınava hazırlıyoruz. En verimli şekilde onları sınava hazırlayıp, başarılı olmaları için çalışıyoruz” diye konuştu.

Kursta eğitim gören öğrenciler ise öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı