Kaybolan koyunlar bakın nasıl bulundu

Olay, Alacakaya ilçesi Sularbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırtına sonrasında 40 adet koyunu kaybolan üretici M.K., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ardından Alacakaya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hem karadan hem de dron ile havadan yapılan 4 saatlik arama sonucunda koyunlar, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta Çakmakkaya köyü sınırları içinde boş arazide bulundu. Hayvanlarına kavuşarak büyük bir mutluluk yaşayan üretici, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı