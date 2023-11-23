Maraş ve Malatya için dev fırsat! Bakanlık tarih verdi

Kahramanmaraş ve Malatya’daki 148 arsanın satış şartları; evini yapmak isteyen, iş yerine uygun arsa arayanlar için oldukça cazip olan satışlar, 4 Aralık 2023 ‘de saat 12:00’da Malatya Yeşilyurt’taki Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenecek olan açık artırma ve online katılım ile sağlanacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada arsa satışı ile ilgili internetten üzerinden www.emlakmuzayede.com.tr adresinde de teklif verilebilecek.

Bakanlığın satışa çıkardığı 148 arsa KDV’den muaf olacak. Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda tutarın yüzde 25’i peşin, kalan tutara ise 24 ay vadeyle yapılacak.

Kahramanmaraş ve Malatya’daki arsalar için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim fırsatı da sunacak.

Kahramanmaraş ve Malatya’da satışa çıkan arsalarla ilgili vatandaşlar, detaylı bilgiye www.emlakmuzayede.com.tr veya 0212 608 15 00 ve 0312 410 76 75’den ulaşabilecek.

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Şubesi IBAN (TR24 0001 2009 8780 0010 2609 89) numaralı Türk Lirası hesabına teminatı ödemeleri de gerekiyor.

Esnaf Ramazan Akdere, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 148 arsanın satışı için ilana çıkacak ve biz de gayrimenkul esnafı olduğumuz için bu tür çalışmaların yerinde olduğunu düşünüyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Tüm vatandaşlar deprem bölgesine yardım etti bizler de ayağa kalkmaya çalışıyoruz” dedi.

Esnaf Kemal Arifoğlu ise, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bu konuda vatandaşlara arsa satışını sunması insanların kendi ihtiyaçları doğrultusunda iş yeri ve ev gibi değerlendirmesi güzel bir düşünce ve karar. İlimizde mağdur insanlara faydalı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı