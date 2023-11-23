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13. haftanın hakemleri açıklandı

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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
13. haftanın hakemleri açıklandı mask
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Trendyol Süper Lig’de 13. hafta heyecanı 25 Kasım Cumartesi, 26 Kasım Pazar ve 27 Kasım Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden de bu haftanın hakemleri duyuruldu.

Süper Lig’de 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

25 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

26 Kasım Pazar

13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

27 Kasım Pazartesi

20.00 RAMS Başakşehir - Pendikspor: Cihan Aydın

20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig

23 Kas 2023 - 12:36 - Spor

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