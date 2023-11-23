“Mücbir sebep halinin kaldırılması sıkıntıları artıracaktır”

“SİFTAH DAHİ YAPAMADAN İŞ YERİNİ KAPATAN ESNAFLARIMIZ VAR”

Konteynerlerde Malatya’nın ticareti yürütülmeye çalışılmakta olup siftah dahi yapamadan iş yerini kapatan esnaflarımız olduğunu belirten Başkan Şarlak “27 bin işyerinin yıkık veya ağır hasarlı olduğu Malatya’da, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 9.5 ay geçmesine rağmen ekonomik ve sosyal sıkıntılar devam etmektedir. KOBİ’lere verilen 2 yıl ödemesiz 5 yıllık kredi ile birlikte mücbir sebebin 2025 Aralık ayına kadar uzatılması esnafımıza can suyu olacaktır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin depremin ekonomik enkazından çıkması durumunda deprem bölgeleri içinde bulunduğu sıkıntıdan Türkiye Yüzyılına yakışır şekilde kurtulacaktır. Yıkım ve enkaz çalışmalarının yüzde 50 sinin tamamlandığı Malatya’mızda mücbir sebep hali süresinin sona ermesi sorunların daha da büyümesine neden olacaktır” açıklamalarında bulundu.

“VAN DEPREMİ SONRASI MÜCBİR SEBEP 2017’DE SONA ERMİŞTİ”

Malatya’da birçok mali müşavirin ofisinin yıkımı halen devam eden şehir merkezinde olduğuna dikkat çeken Başkan Şarlak “Malatya Merkezinin ağır hasarlı binaların yıkımı ile adeta bir tarlayı andırdığı bir dönemde şehrin dinamiklerinin harekete geçerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek durumu anlatması gerekmektedir. 2011 yılında yaşanan Van depremi sonrası mücbir sebep 31/05/2017’de sona ermişti. 11 ilimizi kalbinden vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi başta Malatya olmak üzere, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay’da etkisi yıllarca kaybolmayacaktır. Bu anlamda ticaretin eski haline döneceği güne kadar mücbir sebebin uzatılması hem esnafımızın hem devletimizin menfaatinedir” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN