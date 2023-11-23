Malatya güne hareketli başladı! Yaralılar ve gözaltılar var

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan araç şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya -Kayseri karayolu Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolu üzerinde seyir halinde olan 44 NN 626 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir otomobilde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçuna yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, yol uygulama noktasında durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 5 ruhsatsız tabanca buldu. Olayla ilgili olarak Y.B. ve B.D.H. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Vedat Yılmaz sokak bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaralananın olmağı yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı