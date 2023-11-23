Beklenen duyuru yapıldı 368 personel alınacak! Son gün 29 Kasım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel alımı için KPSS puanına göre alım yapılacağı duyuruldu. Başvurular için ise KPSS-2023/7 tercih ekranı başvurular için açıldı. Başvuruların 29 Kasım’a kadar süreceği bildirildi. Başvurular ÖSYM üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girilerek yapılacak.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamalarında başvuruların başladığı bildirildi. 368 personel alımı için başvurular ÖSYM’nin sitesinden yapılacak. Tercih ekranına TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılabilecek. Başvurular ise 23 Kasım-29 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri için ise 50 TL başvuru ücreti alınacak. ÖSYM üzerinden şu bağlantı ile tercih yapılabilecek;

ÖSYM tercih bağlantısı için tıklayın...

ÖSYM DUYURUSU

ÖSYM yaptığı duyuruda “ KPSS-2023/7: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınması;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır” dedi.

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