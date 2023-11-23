Kış lastiği taktırmayanlar bu habere dikkat!

Kış lastiklerinin özellikle kasım ve nisan ayları arasında yani kış ve bahar mevsiminde meydana gelen kar ve yağmur yağışlarından araçların etkilenmemesi amacı ile büyük bir önem taşıdığını ifade eden lastikçi esnafı Hakan Berke, “Kışın zorlu hava şartlarından dolayı kazalarda bir artış oluyor. Bu gibi olaylara mahal vermemek için mutlaka kış lastiği kullanılmalı” dedi.

Malatya’da lastik satışı ve tamiri yapan esnaf Fuat Serçe, kış lastiği uygulamasının başlayacağı 1 Aralık tarihi yaklaştıkça ticari araç sürücülerinin yanı sıra kar ve buzlanmadan etkilenmek istemeyen hususi araç sürücülerinin de lastiklerini değiştirdiklerini kaydetti.

“KIŞI RAHAT GEÇİRİRLER”

Kış lastiği taktırmak kadar araçların kışlık bakımını yaptırmanın da önemli olduğunu söyleyen Serçe,

“Şu sıralar işlerimizde bir artış var. Özellikle vatandaşlar havaların soğumaya başlaması ve kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte araçlarının lastiklerini değiştiriyorlar. Tabi lastiklerin değiştirilmesi kadar kışın yolda kalmamak için araçların bakımlarının da düzenli olarak yapılması gerekiyor. Araçlarının bakımını yaptıran ve lastikleri değiştirilen araç sahipleri kış kazasız ve belasız bir şekilde rahat geçirirler”

şeklinde konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZ BU KONUDA BİLİNÇLİ”

Kış lastiğini önemine değinen Hakan Berke isimli esnaf ise,

“Kış lastikleri özellikle kasım ve nisan ayları arasında yani kış ve bahar mevsiminde meydana gelen kar ve yağmur yağışlarından araçların etkilenmemesi amacı ile büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü bu zorlu hava şartlarında genellikle kazalarda bir artış oluyor. Bu gibi olaylara mahal vermemek için mutlaka kış lastiği kullanılmalı. Malatyalı vatandaşlarımız bu konuda bilinçli, kış lastiklerini taktırıyorlar. 1 Aralık itibari ile ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak ama ticari araçlar ile birlikte vatandaşlar hususi araçlarına da kış lastiği taktırıyorlar”

ifadelerine yer verdi.

“EMNİYETLİ BİR YOLCULUK DENEYİMİ SAĞLAR”

Kış lastiği taktıracak araç sahiplerine önerilerde bulunan Berke,

“Kış lastikleri kauçuk yapısı ile karlı, buzlu ve ıslak zeminlerde kolay bir şekilde hareket etmeyi sağlamaktadır ve kaymayı önlemektedir. Yağış esnasında emniyetli bir yolculuk deneyimi sağlar. Zemine iyi bir şekilde tutunduğu için fren mesafesini kısaltır ve uzun vadeli kullanımda enerji tasarrufa sağlar. Buradan araç sahiplerine tavsiyem araçlarının lastiklerini değiştirirken maliyetten ziyade kullanacakları lastiklerin kaliteli olmasına dikkat etsinler. Kalitesiz bir lastik kullanmak faydadan ziyade zarar getirecektir”

açıklamasında bulundu.