Ortaç, aday adaylığını açıkladı

Başvurunu yapan ve burada bir açıklamada bulunan Ortaç, "Kale sadece bir coğrafyanın sınırları içinde değil, bizim ortak yaşam alanımızdır. Bu güzel mirası sevgiyle, hoşgörüyle ve dayanışma içinde bir araya geldiğimizde, daha güzel ve yaşanabilir bir Kale inşa etmemiz mümkün olacaktır" dedi.
Ortaç, "Siz değerli dostlarımı yanımda görmekten mutluluk duyacağım" diyerek, Kale halkını projelerini paylaşmaya ve fikir alışverişinde bulunmaya davet etti. Yerel yönetimde katılımcılığı ve şeffaflığı ön planda tutacaklarını belirten Ortaç, ilçenin potansiyelini en üst düzeye çıkararak, herkesin yaşam kalitesini artırmayı amaçladığını söyledi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.