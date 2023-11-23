Ortaç, aday adaylığını açıkladı

Başvurunu yapan ve burada bir açıklamada bulunan Ortaç, "Kale sadece bir coğrafyanın sınırları içinde değil, bizim ortak yaşam alanımızdır. Bu güzel mirası sevgiyle, hoşgörüyle ve dayanışma içinde bir araya geldiğimizde, daha güzel ve yaşanabilir bir Kale inşa etmemiz mümkün olacaktır" dedi.

Ortaç, "Siz değerli dostlarımı yanımda görmekten mutluluk duyacağım" diyerek, Kale halkını projelerini paylaşmaya ve fikir alışverişinde bulunmaya davet etti. Yerel yönetimde katılımcılığı ve şeffaflığı ön planda tutacaklarını belirten Ortaç, ilçenin potansiyelini en üst düzeye çıkararak, herkesin yaşam kalitesini artırmayı amaçladığını söyledi.

Kaynak: BÜLTEN