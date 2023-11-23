Deprem unutuldu; kanser vakaları “geliyorum” diyor

Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ili derinden etkileyen 6 Şubat depremlerinin üzerinden daha bir yıl bile geçmeden bu konu gündemden kayboldu. Depremzedeler “unutulduk” diye sitem ederken, yetkililer ise asbest ve kanser riskine dikkat çekmeye çalışıyor.
Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ili derinden etkileyen 6 Şubat depremlerinin üzerinden daha bir yıl bile geçmeden bu konu gündemden kayboldu. Yetkililer asbest ve kanser riskine dikkat çekmeye çalışıyor.
Bu bağlamda Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,
“Deprem bölgesinin sorunlarını göz ardı edemeyiz. Deprem bölgesinin, depremzedelerin gündeme gelmesi için tekrardan bölgede yıkıcı bir depremin olması mı gerekiyor? Asrın felaketinin asrın unutulanı olduğu bir dönemden geçiyoruz”
dedi.
AKCİĞER, GIRTLAK VE SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERİNE YOL AÇIYOR
Soğuk havaların geldiğine dikkat çeken Öğüt,
“Kış geliyor ve bölgede konteyner kentte kalan vatandaşlarımız var. Yıkılmayı bekleyen binlerce yapı var, bu yıkılan yapılardan kalkan asbest tozları ve bu tozların oluşturabileceği riskler ve tehlikeler akciğer, gırtlak ve sindirim sistemi kanserine yol açmaktadır. Bölgedeki asbest riski sebebiyle yüzbinlerce vatandaşımız kanser riski ile karşı karşıya olduğunu da unutmayalım”
ifadelerine yer verdi.
HATAY, MALATYA, ADIYAMAN’DA SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ
Öğüt,
“Hatay, Malatya, Adıyaman gibi yıkımın ağır olduğu deprem bölgesi illerinde sorunları tam anlamıyla çözülmemiş ve yardım bekleyen vatandaşlarımız mevcut, bunu göz ardı asla edemeyiz. Bu sorunlara ivedilikle bir çözüm bulunmalıdır artık. Asrın felaketi 7,8 Nurdağı-Pazarcık 7,6 Elbistan-Ekinözü 20 Şubat 6,4 Samandağ-Defne depremi tıpkı 99 gölcük depremi gibi yıllarca unutulmamalı”
sözlerini kaydetti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.