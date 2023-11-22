Bu defaki fotoğraf yürek ısıttı “Anacığım ‘hayırlı olsun’a geldi”

3 yılı aşkın bir süre Antalya Valiliği görevini yürüten ve son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Malatya Valisi olarak atanan Vali Ersin Yazıcı, 16 Ağustos 2023 tarihinde yeni görev yerinde faaliyetlerine başladı.

MALATYALILAR ONU SEVDİ

Vali Ersin Yazıcı, burada özellikle ağır hasarlıların yıkılması konusunda önemli adımlar attı ve süreci hızlandırdı. Ayrıca vatandaşların istek ve taleplerini ön planda tutarak birçok soruna çözüm getirdi. Bu anlamda Malatyalılar ise onu çok sevdi.

ŞEHİT YAKINLARI İLE YAKINDAN İLGİLENİYOR

Vali Yazıcı, göreve geldikten sonra kendisini ziyaret eden birçok kişi ile fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak teşekkürlerini iletiyor. Özellikle şehit yakınlarına önem verdiği ve onlarla yakından ilgilendiği de görülüyor.

“ANACIĞIM ‘HAYIRLI OLSUN’A GELDİ”

Bu bağlamda Vali Yazıcı’nın son ziyaretçisi annesi oldu. Annesi ile makamında çekilmiş fotoğrafını paylaşan Yazıcı, “Anacığım ‘hayırlı olsun’a geldi” notunu da düştü. Bu fotoğrafa binlerce beğeni ve birbirinden güzel yorumlar da yapıldı. İşte bazıları:

“Ne güzel bir kare.”

“Mübarek bir anne. Ne mutlu ona ki yetiştirdiği evladı senelerdir hep önemli ve hayati görevleri icra ediyor. Ellerinden öpüyorum.”

“En ağır misafir, en eşref bir an, evladını bir vilayetin en büyük mülki amiri dünya gözüyle görmek kim bilir ne kadar gururlandırmıştır çok saygıdeğer validenizi.”

“Bir anne için en müthiş foto.”

VALİ ERSİN YAZICI KİMDİR?

1969 yılında Düzce Gümüşova'da doğan Ersin Yazıcı, 1990 yılında İstanbul Üniversitesinden mezun oldu. 1992 yılında Kaymakam olarak meslek hayatına başladı. İngiltere'de staj yaptı. 1995-1997 yılları arasında Burdur Karamanlı Kaymakamlığı, 1997-1999 Artvin Ardanuç Kaymakamlığı, 1999-2001 Muş Vali Yardımcılığı, 2001-2003 Nevşehir Vali Yardımcılığı, 2003-2005 İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı, 2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı, 2007-2009 yılları arasında da İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 2009-2014 yılları arasında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2014 yılında Kocaeli Üniversitesinde "Yönetim Bilimleri" konulu Yüksek Lisansını tamamladı. 2014-2016 yılları arasında Rize Valiliği, 2016-2020 yılları arasında Balıkesir Valiliği ve 2020-2023 yılları arasında Antalya Valiliği görevinde bulundu. 09.08.2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile atandığı Malatya Valiliği görevine 16.08.2023 tarihinde başlamıştır.

Evli ve 4 çocuk babası olan Yazıcı iyi derecede İngilizce bilmektedir.