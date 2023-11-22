KADEM’den yeni kampanya: “Şiddetsiz toplum güvenli gelecek”

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), tüm dünyada varlığını sürdüren kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlediği kampanyalara bir yenisini ekledi. “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla hazırladığı kampanya kamu spotunu basına özel gösterimle izleten KADEM bu kez “6284 Sayılı Kanunla Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek” mesajı verdi.

“Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek” isimli kampanya, 6284 sayılı kanun maddesi hakkında toplumsal bilinçlenmeyi hedefliyor. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin korunmasına ve şiddetin önlenmesine yönelik tedbir ve esasları düzenliyor.

KADEM, toplumda tam olarak bilinmeyen ya da yanlış bilinen 6284 sayılı kanun maddesine dikkat çektiği kampanya kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak bir kamu spotu hazırladı. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı basın toplantısında, kampanya kamu spotunun ilk gösterimi yapıldı. 21 Kasım’da gerçekleşen özel gösterimde kampanyanın detayları paylaşıldı.

“Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek” kampanyası kapsamında hazırlanan 45 saniyelik film; yasayı somutlaştıran diyaloglarla 6284 yasasının önleyici ve koruyu tedbirleri hakkında bilgi veriyor. Sosyal medya hashtagi olan #ŞiddetsizToplum ile kampanyanın dijital mecralar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

KANUNUN AMACI

Kampanya tanıtım toplantısında kadına yönelik şiddetin bütün dünyanın ortak sorunu olduğunu söyleyen KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu bu anlamda KADEM’in en önemli çalışma alanlarından birinin Hak Savunuculuğu olduğuna ve 10 yıldır kadınların onuru ile yaşayacakları güvenli bir toplum inşa etme amacıyla çalıştıklarına dikkat çekti. “Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek” kampanyasının detaylarına da değinen Gümrükçüoğlu,

“Hazırladığımız kamu spotuyla kadına şiddet konusunda son yıllardaki en büyük kazanımlardan birisi olan 6284 sayılı kanuna odaklandık. 6284 sayılı kanun, şiddeti önlemeye ve şiddet mağdurlarını korumaya karşı tedbirler içeriyor. Bu kanunun amacı şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin korunması anlamını taşıyor”

diye konuştu.

6284 sayılı kanunun bir ceza kanunu olmadığına da vurgu yapan Gümrükçüoğlu, yasanın kapsadığı önleyici tedbirleri anlattı. KADEM Başkanı son olarak, basın aracılığıyla herkesi toplumsal sorumluluk bilinciyle kampanyaya destek vermeye davet etti.

KADEM zorunlu yayın kapsamındaki 6284 Sayılı Kanun Maddesini konu alan spot filminin yanı sıra “6284 Sayılı Kanunla Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek” temalı kampanyasını saha ve sosyal medya çalışmaları ile de yaygınlaştırmayı hedefliyor. Sahada 53 Temsilciliğinin de katkılarıyla yurt genelinde meydanlarda, bilboard ve dijital ekranlarda filmin gösterimleri yapılırken Genç Kadem gönüllüleri de yasanın önemini hatırlatan çalışmalarla sahada olacak.

Kaynak: BÜLTEN