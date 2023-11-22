Sivas’ta ev kullanılamaz hale geldi

Sivas’ta bir evde çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas’ta bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, İstiklal Mahallesi 36’ncı sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören mahalleli, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 katlı evin alt katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.