Muş-Bitlis karayolunda meydana gelen kazada hafriyat kamyonu yolcu otobüsüne çarptı. Yolcuların büyük panik yaşadığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Bitlis karayolu şeker fabrikası kavşağında meydana geldi. İstanbul-Van seferi yapan yolcu otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı. İddiaya göre hatalı sollama yapan hafriyat kamyonunun çarptığı 63 BB 554 plakalı yolcu otobüsü refüje çıkarak durabildi. Yolcular korku ve panik yaşadığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.