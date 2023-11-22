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Depremzedelere ait çadırlarda çıkan yangın

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Hatay’da depremzedelere ait çadırlarda çıkan yangın korku dolu anlara neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Depremzedelere ait çadırlarda çıkan yangın mask
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Hatay’da depremzedelere ait çadırlarda çıkan yangın korku dolu anlara neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzedelere ait çadırlarda çıkan yangın korku dolu anlara neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Samandağ ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle depremzede vatandaşlara ait çadırda yangın çıktı. Yangın, büyüyerek yandaki çadırlara da sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 5 çadır yandı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Kas 2023 - 21:04 - Asayiş

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