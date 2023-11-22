22 Kas 2023 - 21:02 - Gündem

Türkiye "Dünya Miras Komitesi" üyeliğine seçildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin "Dünya Miras Komitesi" üyeliğine seçildiğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Güzel bir haberimiz var! Türkiye, ‘Dünya Miras Komitesi’ üyeliğine seçildi.